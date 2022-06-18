Путин заявил, что пенсии повышают с опережением инфляции

Агентство «Москва» / Софья Сандурская Президент России Владимир Путин напомнил о повышении пенсий. Эти выплаты растут, опережая инфляцию, отметил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Агентство «Москва» / Софья Сандурская Президент России Владимир Путин напомнил о повышении пенсий. Эти выплаты растут, опережая инфляцию, отметил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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