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Путин заявил, что пенсии повышают с опережением инфляции

Путин заявил, что пенсии повышают с опережением инфляции

Агентство «Москва» / Софья Сандурская Президент России Владимир Путин напомнил о повышении пенсий. Эти выплаты растут, опережая инфляцию, отметил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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