Mysl Polska: желающих помогать Украине становится все меньше

Завершившийся в Турции саммит НАТО развеял миф о монолитности альянса: вопреки оптимистичным заявлениям генсека Марка Рютте, европейские члены блока один за другим сворачивают участие в украинском конфликте, ссылаясь на пустые бюджеты и нехватку оружия, пишет польское издание Mysl Polska.