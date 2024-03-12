Виктор Анисимов *** (потом с разорванным гузном, они во всём винят Россию, за приключившийся облом, за не случившуюся мрию) Украинцы добровольно и осознанно вышли из состава СССР, а виновата в этом Россия.
А виновата Россия...
Комментарии
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оо
олег олейник
Украина исторически была исконной территорией Руси , но после монгольского ига ослабла и Польша захватила часть её земель и пыталась их ополячить , насадить свою веру и язык , что привело к появлению украинского языка и впоследствии такого названия малой территории ! В 1654 году , получивший от поляков гетманство и булаву Б.Хмельницкий , после войны с Польшей присоединил к России часть земель , а в 1668 году Россия сама выкупила за 146 тысяч левобережье Украины с Киевом и городами ! Большинство городов и земель Украина получила от России и СССР бескорыстно ! И за это отплатила ядовитой ненавистью и злобой ! За многие сотни лет до 1991 года никогда не была самостоятельной и независимой страной и всегда , как и сейчас , находилась под чьим-то управлением !
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9 час.
А Кудасов
Тогда думаю абсолютное большинство подписывалось за отделение в надежде на перемены в жизни к лучшему от того до чего дожили, довели страну (СССР) последние правители. А может специально доводили. Что из этого вышло, стало ли лучше, не знаю.
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9 час.
ЛТ
Лена Тишина
Ну так, смотрю, и донбас не отстал от западенцев... Но ясно же что результаты сфабрикованы так, как хотели местные царьки...ой...тоесть на то время будущие местные царьки.. тоесть пересиденты. А как голосовали на самом деле сужу по своей семье. Я сомневалась, (тогда ещё совсем юная, я шкурой чувствовала подвох) мать просто отказалась подписываться. Но учёный недалёкий придурок, побывавший на западе перед референдумом, поставил подписи против сохранения СССР за всех.
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8 час.
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