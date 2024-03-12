А виновата Россия...

оо олег олейник Украина исторически была исконной территорией Руси , но после монгольского ига ослабла и Польша захватила часть её земель и пыталась их ополячить , насадить свою веру и язык , что привело к появлению украинского языка и впоследствии такого названия малой территории ! В 1654 году , получивший от поляков гетманство и булаву Б.Хмельницкий , после войны с Польшей присоединил к России часть земель , а в 1668 году Россия сама выкупила за 146 тысяч левобережье Украины с Киевом и городами ! Большинство городов и земель Украина получила от России и СССР бескорыстно ! И за это отплатила ядовитой ненавистью и злобой ! За многие сотни лет до 1991 года никогда не была самостоятельной и независимой страной и всегда , как и сейчас , находилась под чьим-то управлением !

А Кудасов Тогда думаю абсолютное большинство подписывалось за отделение в надежде на перемены в жизни к лучшему от того до чего дожили, довели страну (СССР) последние правители. А может специально доводили. Что из этого вышло, стало ли лучше, не знаю.