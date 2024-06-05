Путин: признанием ДНР Россия доказала, что будет отстаивать свои интересы

Российская сторона продемонстрировала всему миру, что всегда будет отстаивать свои интересы. Это доказывает факт признания независимости Донбасса и Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.
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