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Аргументы и Факты

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Путин: признанием ДНР Россия доказала, что будет отстаивать свои интересы

Путин: признанием ДНР Россия доказала, что будет отстаивать свои интересы

Российская сторона продемонстрировала всему миру, что всегда будет отстаивать свои интересы. Это доказывает факт признания независимости Донбасса и Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

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