БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Западные эксперты: Россия более подготовлена к длительному конфликту, нежели НАТО

Западные эксперты: Россия более подготовлена к длительному конфликту, нежели НАТО

ВСУ дочиста выгребли все арсеналы НАТО, а быстро нарастить производство боеприпасов невозможно Константин Ольшанский Фото: Станислав Красильников/ТАСС Российское наступление идет сразу по нескольким направлениям — признают западные эксперты.

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