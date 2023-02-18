Западные эксперты: Россия более подготовлена к длительному конфликту, нежели НАТО

ВСУ дочиста выгребли все арсеналы НАТО, а быстро нарастить производство боеприпасов невозможно Константин Ольшанский Фото: Станислав Красильников/ТАСС Российское наступление идет сразу по нескольким направлениям — признают западные эксперты.
ВСУ дочиста выгребли все арсеналы НАТО, а быстро нарастить производство боеприпасов невозможно Константин Ольшанский Фото: Станислав Красильников/ТАСС Российское наступление идет сразу по нескольким направлениям — признают западные эксперты.
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