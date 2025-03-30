В России завершены работы по созданию первого отечественного литографа На п...

В России завершены работы по созданию первого отечественного литографаНа примере китайской полупроводниковой промышленности можно понять, насколько важно наличие собственного оборудования для выпуска чипов в условиях ограниченности доступа к импортному.
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