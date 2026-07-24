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The Eurasia Daily news agency

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A large fire occurred in the south-east of Moscow

A large fire occurred in the south-east of Moscow

A large fire is being extinguished in the south-east of Moscow, a hangar is burning on an area of 1000 square meters, no information has been received about the victims, the press service of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation reports.

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