Перлы из фанфиков про магическую Британию

*** Все Пожиратели были в ужасе от гнева Повелителя, а Петтигрю пронзительно визжал притворяясь мертвым (актёр он так себе) *** Мистер Бибс преподаватель истерии (да, в Хогвардсе много было странных преподавателей) *** Флер прислала Гарри фотографию своих детей и он решил повесить ее в комнате (дети были настолько страшненькие?) *** - Я потрошу тебя об одной услуге это не займет много времени (быстро выпотрошит) *** Но не это всё привлекло взгляд Гермионы, на шеи у женщины красовался меховик времени.