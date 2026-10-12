Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Крестьянский самосуд на Руси: самые дикие случаи

В 1864 году, вслед за отменой крепостного права, в России началась судебная реформа. Она должна была дать крестьянам возможность защищать свои права в цивилизованном суде.

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