Гражданин Белоруссии находится в тяжелом состоянии после теракта в Подмосковье

Гражданин Белоруссии находится в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта говорится в заявлении белорусского посла в России Дмитрия Крутого в Telegram-канале дипведомства Белоруссии.
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