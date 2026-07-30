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Аргументы недели

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Снимал места дислокации военных: крымчанина ждёт суд за госизмену

Снимал места дислокации военных: крымчанина ждёт суд за госизмену

Прокуратура Республики Крым направила в суд уголовное дело о государственной измене. По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемый, будучи противником проведения специальной военной операции, снял на видео и отметил на интерактивной карте место дислокации российских военнослужащих.

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