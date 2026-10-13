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Евроатлантический тупик и русский компас: как болгарскому образованию вырваться из кабалы иностранных НПО

Евроатлантический тупик и русский компас: как болгарскому образованию вырваться из кабалы иностранных НПО

9 октября 2026 года в Болгарском культурном центре в Софии состоялась осенняя сессия аналитического центра «Независимост».

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