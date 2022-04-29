В Германии раскритиковали заморозку российских валютных резервов. Глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Россия была вынуждена применить новую схему оплаты за газ в рублях на фоне заморозки своих валютных активов.
В Германии раскритиковали заморозку российских валютных резервов. Глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Россия была вынуждена применить новую схему оплаты за газ в рублях на фоне заморозки своих валютных активов.
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