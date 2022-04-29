Daily Moscow

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Германии раскритиковали заморозку российских валютных резервов

В Германии раскритиковали заморозку российских валютных резервов. Глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Россия была вынуждена применить новую схему оплаты за газ в рублях на фоне заморозки своих валютных активов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх