Полянский: Израиль пытается игнорировать резолюцию СБ о прекращении огня в Газе

Заместитель главы постпредства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский проинформировал о том, что израильские власти применяют переговорный процесс о возврате похищенных граждан, которые удерживаются боевыми группами ХАМАС, как «дымовую завесу».