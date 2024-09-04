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Полянский: Израиль пытается игнорировать резолюцию СБ о прекращении огня в Газе

Полянский: Израиль пытается игнорировать резолюцию СБ о прекращении огня в Газе

Заместитель главы постпредства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский проинформировал о том, что израильские власти применяют переговорный процесс о возврате похищенных граждан, которые удерживаются боевыми группами ХАМАС, как «дымовую завесу».

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