Крупнейшее ограбление в истории СССР: что совершили братья Калачян

Двоюродных братьев Николая и Феликса Калачян, организовавших дерзкое и крупномасштабное ограбление Госбанка Армянской ССР ждала печальная участь: обоих приговорили к расстрелу, затем помиловали, однако приговор был приведен в исполнение за сутки до того, как из Москвы пришла бумага о прощении.