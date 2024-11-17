В калужском наукограде обитатели жилого комплекса остались без воды и тепла

В районе жилого комплекса «Олимп» в Обнинске произошла коммунальная авария, из-за которой несколько многоквартирных домов остались без тепла и водыВ районе жилого комплекса "Олимп" в Обнинске произошла коммунальная авария, из-за которой несколько многоквартирных домов остались без тепла и воды.