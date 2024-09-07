Шапито Макрона доказало крах французской демократии: победители оказались проигравшими

394 прочтения Сегодня Ещё в XVIII веке, во времена Великой французской революции, видный деятель того времени Максимилиан Робеспьер произнёс: «О процветании государства судят не столько по его внешним успехам, сколько по его счастливому внутреннему положению».
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