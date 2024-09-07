Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Надо жить по средствам, а вы решил похулиганить, но при этом сосать матушку Россию!😱👍👈🤠😜Терпение Кремля з...
  • Лев Добрый
    Прекрасно, продолжайте в том же духе ребята!👍👈😀Парад чемпионов. ...
  • Варлам Устрялов
    ад отлично пополнился.«Одним ударом – в...

Шапито Макрона доказало крах французской демократии: победители оказались проигравшими

Шапито Макрона доказало крах французской демократии: победители оказались проигравшими

394 прочтения Сегодня Ещё в XVIII веке, во времена Великой французской революции, видный деятель того времени Максимилиан Робеспьер произнёс: «О процветании государства судят не столько по его внешним успехам, сколько по его счастливому внутреннему положению».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
О какой демократии во Франции можно говорить, если президент гомик-трубочист!🤠👍👈😜
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх