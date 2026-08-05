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Пятый канал

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В клинике Хайдарова делали привороты на депутатов

В клинике Хайдарова делали привороты на депутатов

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши могла привлекать магов и эзотериков для лечения пациентов, а также решения вопросов, связанных с работой клиники и контактами с влиятельными людьми.

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