В клинике Хайдарова делали привороты на депутатов

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши могла привлекать магов и эзотериков для лечения пациентов, а также решения вопросов, связанных с работой клиники и контактами с влиятельными людьми.
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