Алатырка А пугачиху, гелмана и прочих миролюбов никто не хочет послушать? Как теперь, куда это "золото нации, уехавшая от нас, мудаков, Россия, Макарку, туда же, етить его" щемиться будут?

Алексей Горшков Что до наших "убежальцев" - НИСКОЛЬКО НЕ СОМНЕВАЮСЬ,что и за Израиль они воевать не будут - УБЕГУТ И ОТТУДА,ОКОНЧАТЕЛЬНО испортив - уже не только в наших глазах - свою репутацию!