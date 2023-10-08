Доброе утро, Империя. Пока только фактаж: 6 октября случилась памятная дата – ровно 50 лет с момента начала войны Судного дня.
Израиль
Комментарии
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Алатырка
А пугачиху, гелмана и прочих миролюбов никто не хочет послушать? Как теперь, куда это "золото нации, уехавшая от нас, мудаков, Россия, Макарку, туда же, етить его" щемиться будут?
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1 д.
Алексей Горшков
Что до наших "убежальцев" - НИСКОЛЬКО НЕ СОМНЕВАЮСЬ,что и за Израиль они воевать не будут - УБЕГУТ И ОТТУДА,ОКОНЧАТЕЛЬНО испортив - уже не только в наших глазах - свою репутацию!
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1 д.
Анатолий Зотов
Вся западная цивилизация на данный момент это дутый пузырь. Дутая демократия, дутая финансовая экономика, дутая армия и т. д. Мы присутствуем при закате западной цивилизации.
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1 д.
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