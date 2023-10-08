Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Коннова
    Защищают  Карабах, если считают эту землю своей! Потом рыдать будут те, кто останется!Как Пашинян отдал...
  • Ольга Коннова
    В Карабахе гибли наши военные в 90-х и сейчас. А мы слышим только обвинения в адрес России! Надо вывести наших бойцов...Как Пашинян отдал...
  • Дмитрий Пузанов
    Ваше право проверить цитаты в источнике.Опасная небезопас...

Израиль

Израиль

Доброе утро, Империя. Пока только фактаж: 6 октября случилась памятная дата – ровно 50 лет с момента начала войны Судного дня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алатырка
А пугачиху, гелмана и прочих миролюбов никто не хочет послушать? Как теперь, куда это &quot;золото нации, уехавшая от нас, мудаков, Россия, Макарку, туда же, етить его&quot; щемиться будут?
Ответить
1 д.
Алексей Горшков
Что до наших &quot;убежальцев&quot; - НИСКОЛЬКО НЕ СОМНЕВАЮСЬ,что и за Израиль они воевать не будут - УБЕГУТ И ОТТУДА,ОКОНЧАТЕЛЬНО испортив - уже не только в наших глазах - свою репутацию!
Ответить
1 д.
Анатолий Зотов
Вся западная цивилизация на данный момент это дутый пузырь. Дутая демократия, дутая финансовая экономика, дутая армия и т. д. Мы присутствуем при закате западной цивилизации.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх