Вильфанд: В центральную часть России придут морозы, но погода ожидается солнечной

Главный научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в шести российских регионах в течение этой недели установится аномально холодная погода, с температурами, опережающими климатическую норму на 6-12°C в сторону холода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии