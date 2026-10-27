Учения Краснознаменного Балтийского флота в период репрессий, то есть в 1937–1938 гг., не дали ничего нового к тому, о чем я писал ранее.
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