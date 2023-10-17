«Я уже старый и могу сказать правду»: Раймонд Паулс о русских и жизни в Латвии

А раньше совсем другое говорил. Тоже мечтал о Европе.

ВЗ

Вячеслав Зязев

"Блестящие демократические преобразования в Латвии, сделали её авангардом Европейского Союза. Все должны пройти путь демократических преобразований....", так, Вы, придурки, не заметите, что Вас поработили и развалили! Парадокс: Латвию развалили не те, кого они сегодня ненавидят! Дуракам счастья не желают, бестолковое это намерение. Так, пожелаем Латвии набраться немного ума! Вот только уму откуда взяться, если учителями латвийцев стали маразматические и состарившиеся "лесные братья" и прочее фашиствующее отребье?