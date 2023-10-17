ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Еще нет но мы работаем над этим.«Я уже старый и м...
  • Юрий Стенякин
    ни кто никуда не пойдет. Арабский мир разобщен. По столице Сирии евреи нанесли удар, у нас вроде как какой то договор...ЕВГЕНИЙ САТАНОВСК...
  • Гость Гатапонта
    Сначала их нужно раскошелить, а то у нас их очень много, вокруг президента.Глядя на эти суще...

«Я уже старый и могу сказать правду»: Раймонд Паулс о русских и жизни в Латвии

«Я уже старый и могу сказать правду»: Раймонд Паулс о русских и жизни в Латвии

Знаменитый и любимый многими советский «маэстро» Раймонд Паулс признался, что Латвия стала глухой и никому не нужной провинцией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Свириденко
А раньше совсем другое говорил. Тоже мечтал о Европе.
Ответить
1 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
&quot;Блестящие демократические преобразования в Латвии, сделали её авангардом Европейского Союза. Все должны пройти путь демократических преобразований....&quot;, так, Вы, придурки, не заметите, что Вас поработили и развалили! Парадокс: Латвию развалили не те, кого они сегодня ненавидят! Дуракам счастья не желают, бестолковое это намерение. Так, пожелаем Латвии набраться немного ума! Вот только уму откуда взяться, если учителями латвийцев стали маразматические и состарившиеся &quot;лесные братья&quot; и прочее фашиствующее отребье?
Ответить
1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Еще нет но мы работаем над этим.
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх