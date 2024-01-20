Три истории о фальшивых «добытчках», которые «содержали семью»

Когда я высказываю здравые, в принципе, мысли о том, что «добытчиков» в классическом представлении сегодня осталось очень мало, не больше 4-7%, и женщинам не стоит особо на них рассчитывать, это вызывает волну возмущения.
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