Экс-советник Нетаньяху объяснил причины задержки наземной операции Израиля

Одной из причин, по которым Израиль откладывает начало наземной операции в секторе Газа против боевиков ХАМАС, могут быть контакты правительства еврейского государства с США, считает политолог, экс-советник Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.
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