Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Цена на нефть марки Brent может вырасти до $190 в случае масштабной войны на Ближнем Востоке

Цена на нефть марки Brent может вырасти более чем в два раза - до 190 долларов за баррель, а цена на нефть марки West Texas Intermediate может вырасти до 180 долларов во втором квартале этого года, если ирано-израильский конфликт перерастет в войну на Ближнем Востоке, сообщает Bank of America.

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