Growl создает пелотон бокса

В городе появилось новое подключенное фитнес-устройство, и называется оно Growl. Вдохновленная такими компаниями, как Peloton и Tonal, Growl создает боксерский мешок, который можно прикрепить к стене у себя дома.
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