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Неспособному достичь оргазма 53-летнему мужчине дали совет

Неспособному достичь оргазма 53-летнему мужчине дали совет

Некоторые мужчины теряют способность к оргазму из-за возраста или эмоциональных переживаний. Об этом секс-коуч Дейдре Сандерс предупредила мужчину, который обратился к ней за советом в пикантном вопросе, пишет The Sun.

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