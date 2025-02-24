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Китай

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Китай усиливает работу в рамках своего ротационного председательства в ШОС -- МИД КНР

Пекин, 21 февраля /Синьхуа/ -- Китай усиливает работу в рамках своего ротационного председательства в Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ и привержен организации саммита ШОС, который будет отличаться дружбой, солидарностью и плодотворными результатами.

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