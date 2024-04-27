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«Ситуация между Израилем и Палестиной совершенно не такая, как с Россией». МОК допустит палестинских атлетов к Олимпиаде-2024

Причем спортсмены из Палестины поедут на Олимпиаду даже в том случае, если не пройдут квалификацию – им выдадут индивидуальные приглашения.

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