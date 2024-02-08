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МО РФ: экипаж Су-25 показал высший пилотаж при ударе по ВСУ

МО РФ: экипаж Су-25 показал высший пилотаж при ударе по ВСУ

Летчик штурмовика Су-25 показал высокое мастерство, сделав сложную фигуру высшего пилотажа на предельной малой высоте при нанесении ракетного удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

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