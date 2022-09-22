Закон, порядок, государство

677 подписчиков

В Приморскоv краt полицейские задержали подозреваемого в хранении и перевозке наркотических средств

Находясь на маршруте патрулирования в районе проспекта 50-летия Октября в городе Дальнегорске, инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Mitsubishi Pajero под управлением 25-летнего местного жителя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх