В Приморскоv краt полицейские задержали подозреваемого в хранении и перевозке наркотических средств

Находясь на маршруте патрулирования в районе проспекта 50-летия Октября в городе Дальнегорске, инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Mitsubishi Pajero под управлением 25-летнего местного жителя.
Находясь на маршруте патрулирования в районе проспекта 50-летия Октября в городе Дальнегорске, инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Mitsubishi Pajero под управлением 25-летнего местного жителя.
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