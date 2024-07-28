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Царьград

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Украинец рассказал как прятался от ТЦК, чтобы не воевать против русских

Украинец рассказал как прятался от ТЦК, чтобы не воевать против русских

59-летний беженец из-под Торецка прятался долгое время скрывался от сотрудников украинских военкоматов, чтобы не воевать против своих.

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