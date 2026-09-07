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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Докапитализация банков Китая: восемь институтов привлекут 360 млрд юаней

Докапитализация банков Китая: восемь институтов привлекут 360 млрд юаней

В рамках масштабной поддержки рекапитализации государственных институтов финансового сектора Китая восемь учреждений в воскресенье объявили о планах привлечения и вливания капитала на общую сумму до 360 млрд юаней (≈ 4,37 трлн рублей).

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