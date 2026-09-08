Белоусов напомнил, что Россию и Таджикистан связывает великое военное прошлое

Россия и Таджикистан связаны героическим прошлым, победа в Великой Отечественной войне навсегда определила, что страны являются боевыми товарищами.
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