Что известно о водителе утонувшего автобуса в реке Мойка в Питере

В Санкт-Петербурге произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов первыми пришли на помощь людям, находившимся в бедственной ситуации.