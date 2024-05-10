Что известно о водителе утонувшего автобуса в реке Мойка в Питере

В Санкт-Петербурге произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов первыми пришли на помощь людям, находившимся в бедственной ситуации.
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