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Совфед одобрил закон о наказании за участие в нежелательных организациях

Совет Федерации одобрил законы, согласно которым граждане будут нести административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых организаций, которые были признаны нежелательными на территории РФ, передает РИА Новости.

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