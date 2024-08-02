Совфед одобрил закон о наказании за участие в нежелательных организациях

Совет Федерации одобрил законы, согласно которым граждане будут нести административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых организаций, которые были признаны нежелательными на территории РФ, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии