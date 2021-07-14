Алексей Куракин: Ударим канадско-украинским самолетостроением по «гибридной агрессии» Путина!

Тут недавно канадское издание Le Devoir пропечатало новость – украинское ГП «Антонов» без лишних пыли и шума – т-с-с! – полная тайна вкладов! — создало дочернюю компанию Antonov Aircraft Canada с главным офисом аж в самом Монреале для налаживания сборки немножечко украинских, а вообще – советских (серийное производство было начато в 1989 году) самолетов Ан-74 в Канаде В общем, канадцы будут проектировать и осуществлять окончательную сборку – с использованием передовых технологий и комплектующих! — украинских самолетов.