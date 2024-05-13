10 худших образов на Met Gala 2024 — МЕТ ГАЛА 2024

А теперь давайте обсудим 10 худших образов на Met Gala 2024. Звезды из мира моды, кино, музыки и других направлений посетили Метрополитен-музей в Нью-Йорке в честь открытия долгожданной выставки «Спящая красавица: возрождение моды».
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