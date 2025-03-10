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Трамп указал на главную угрозу человечеству

Президент США Дональд Трамп выразил своё мнение по поводу угроз в современном мире, отметив, что не разделяет точку зрения бывшего президента Джо Байдена, который считает климатические изменения основной угрозой для человечества.

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