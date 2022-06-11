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Как защищался город Константина. Начало

Как защищался город Константина. Начало

Этой статьёй я начинаю цикл о том, как происходили осады города на Босфоре, города, долгое время являющегося «столицей мира», Нового Рима или Константинополя.

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