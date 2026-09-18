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Царьград

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В Краснодаре 19 сентября откроются 4 ярмарки выходного дня

В Краснодаре 19 сентября откроются 4 ярмарки выходного дня

В Краснодаре 19 сентября, в субботу, заработают четыре ярмарки выходного дня. Посетители смогут приобрести свежие сезонные овощи — огурцы, томаты, зелень, а также выпечку, хлеб и натуральный мед, рассказали организаторы.

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