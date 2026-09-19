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Greenland, Denmark say agreement with U.S. won’t affect sovereignty

Denmark and Greenland said their new security agreement with the United States does not change the island's status as a sovereign territory.

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