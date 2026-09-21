Наргиз Закирова отказалась считать Узбекистан родиной

Наргиз Закирова объявила, что больше не считает Узбекистан своей родиной. Звезда заявила, что ощущает более тесные связи с Соединенными Штатами.
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