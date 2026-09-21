Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 916 подписчиков

Наргиз Закирова отказалась считать Узбекистан родиной

Наргиз Закирова отказалась считать Узбекистан родиной

Наргиз Закирова объявила, что больше не считает Узбекистан своей родиной. Звезда заявила, что ощущает более тесные связи с Соединенными Штатами.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым