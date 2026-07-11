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Царьград

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Репортеров NYT вызвали в суд из-за материала о подаренном Катаром самолете Трампа

Репортеров NYT вызвали в суд из-за материала о подаренном Катаром самолете Трампа

NYT обвинила власти в запугивании после вызова журналистов в суд по статье о самолете Трампа.Газета The New York Times столкнулась с беспрецедентным давлением: сотрудников издания вызвали в суд для дачи показаний по материалу о новом президентском самолете Дональда Трампа.

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