Репортеров NYT вызвали в суд из-за материала о подаренном Катаром самолете Трампа

NYT обвинила власти в запугивании после вызова журналистов в суд по статье о самолете Трампа.Газета The New York Times столкнулась с беспрецедентным давлением: сотрудников издания вызвали в суд для дачи показаний по материалу о новом президентском самолете Дональда Трампа.