Бюджетный крах Германии вызывает «злобную радость» в Европе

Какие они там в Европе все вежливые друг с другом. Улыбаются, спрашивают «как дела?». Или такую идиллию нам впаривали много лет в отношении других стран? Как пишет немецкая пресса, в течение многих лет министры финансов Германии проповедовали жесткую экономию своим коллегам из других стран-участниц ЕС, но теперь их называют обманщиками,.
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