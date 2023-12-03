Бюджетный крах Германии вызывает «злобную радость» в Европе

Какие они там в Европе все вежливые друг с другом. Улыбаются, спрашивают «как дела?». Или такую идиллию нам впаривали много лет в отношении других стран? Как пишет немецкая пресса, в течение многих лет министры финансов Германии проповедовали жесткую экономию своим коллегам из других стран-участниц ЕС, но теперь их называют обманщиками,.