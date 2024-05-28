Макрон в рамках выступления в Дрездене испугался возможной войны с Россией

Российские Вооруженные силы в ближайшее время якобы могут оказаться на территории Европы. Об этом в рамках своего выступления в Дрездене заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит немецкая газета Tagesspiegel.
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