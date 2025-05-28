В Москве сотрудниками полиции задержан депортированный из Турции россиянин, который находился в розыске по каналам Интерпола

Сегодня на территории столичного аэропорта Внуково имени А.Н. Туполева полицейскими был задержан депортированный из Турецкой Республики россиянин.
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