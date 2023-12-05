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Царьград

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В квартире в Туле нашли тело годовалого малыша с ножевым ранением

В квартире в Туле нашли тело годовалого малыша с ножевым ранением

Тело годовалого мальчика с ножевым ранением обнаружили 4 декабря в квартире в городе Тула.Следователи тульского СК возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего после обнаружения в квартире мёртвого мальчика 2022 года рождения.

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