В квартире в Туле нашли тело годовалого малыша с ножевым ранением

Тело годовалого мальчика с ножевым ранением обнаружили 4 декабря в квартире в городе Тула.Следователи тульского СК возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего после обнаружения в квартире мёртвого мальчика 2022 года рождения.
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