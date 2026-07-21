Митинги в Украине: протестующие требуют отставки Сырского

В Киеве, Харькове, Львове и других городах Украины уже несколько дней продолжаются митинги. Первоначально их участники выдвигали требование вернуть в правительство уволенного министра обороны Михаила Федорова, а также сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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