Паркет елочкой в СССР: утраченная технология, которую сегодня возрождают мастера

В советских квартирах было что-то неуловимо основательное. Не в каждой, конечно, но во многих — особенно в тех, что строились с претензией на добротность.
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